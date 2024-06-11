إغلاق 5 شركات للسفر غير مجازة بالعمل في بغداد

2024-06-11 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، إغلاق 5 شركات للسفر غير مجازة بالعمل بجانب الكرخ من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "القطعات الأمنية بالإشتراك مع مفارز من (الأمن السياحي، جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات الوطني العراقي، هيئة السياحة) واصلت عمليات التفتيش والتدقيق لمكاتب وشركات السفر والسياحة فيما أغلقت غير المجازة".

وأضافت انه "تم اغلاق 5 شركات وإعتقال أصحابها لمخالفتهم ضوابط وشروط هيئة السياحة".

وأشارت الى "تسليم المعتقلين وتسليمهم إلى مديرية الأمن السياحي العامة بموجب وصل استلام أصولي وذلك في منطقتي (العامرية، المنصور) بجانب الكرخ".