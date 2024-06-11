النزاهة: لجنة الامر الديواني برئاسة القاضي حنون تصل المثنى لمتابعة ملفاتها

2024-06-11 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، عن وصول لجنة الامر الديواني لمتابعة ملفات المثنى برئاسة القاضي حيدر حنون الى المحافظة.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني الأمر (24617) برئاسة القاضي حيدر حنون وصلت إلى محافظة المثنى"، مؤكدة "اتخاذ الفريق غرفة عمليات للجنة ومقراً لتلقي البلاغات عن حالات الفساد إلاداري والمالي في مختلف دوائر المحافظة".

وأضافت ان "اللجنة دعت جميع المواطنين في المثنى للتعاون عبر المبادرة للإبلاغ، من أجل كشف ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين"، مبينة أن "الأبواب مشرعة أمامهم لتقديم البلاغات المدعمة بالأدلة؛ تحقيقاً للمصلحة العليا وللحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمات الفضلى لأبناء المحافظة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجَّه أثناء لقائه ثلة من أبناء محافظة المثنى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة؛ لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.







