السوداني يزور الأردن

2024-06-11 10:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، أن الأخير غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى المملكة الأردنية.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب، فإن الزيارة تأتي "للمشاركة في مؤتمر (الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة)".

وتنطلق اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة الذي يُعقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، بتنظيم مشترك بين الأردن، ومصر، والأمم المتحدة.