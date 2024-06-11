2024-06-11 10:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، العاصمة بغداد متوجها الى الأردن.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في مؤتمر (الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة)".

وكشف مصدر حكومي، أمس الإثنين، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور الأردن الثلاثاء.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان السوداني "سيجري زيارة إلى الاردن يوم الثلاثاء على رأس وفد حكومي رفيع".

ولفت الى ان "الزيارة لمناقشة عدد من الملفات الامنية والاقتصادية وتطورات المنطقة".