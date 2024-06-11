2024-06-11 10:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رأى نجم المنتخب الوطني السابق والمدرب الحالي حبيب جعفر، ان منتخب العراق في تأهله إلى كأس العالم سيكون متواجدا بشكل دائم في كل النسخ المقبلة، في حال تواصل بالبناء الصحيح.

وقال جعفر لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا اليوم يمر بافضل حالاته وأنه اقترب كثيرا من التأهل لكأس العالم وفق المعطيات التي تشير إلى أنه أصبح من المنتخبات التي يحسب لها الحساب آسيوياً".

ولفت الى ان "منتخب العراق سيكون متواجداً بكل المونديالات المقبلة في حال الصعود للنسخة المقبلة ولا سيما أن الطريق سهل بزيادة مقاعد المنتخبات الاسيوية".

واوضح جعفر، ان "نظام تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 المزدوجة الجديد ستشارك فيها قارة آسيا بـ8 مقاعد ونصف المقعد في كأس العالم 2026 الذي سيشارك فيه 48 منتخبا حول العالم".

وبين ، أن "المنتخب يحظى باهتمام كبير من قبل كل الأوساط الرياضية الرسمية وغير الرسمية، فضلا عن ضمه لاعبين على مستوى عال من بينهم محترفون يلعبون بأندية اجنبية، ومحليون على مستوى عال، وهذا سيرفع من سقف طموح التأهل وعودة الثقة، ويستحق ان يكون من بين كبار منتخبات آسيا".

وأشار جعفر الى ان، "المنتخبات اصبحت تحسب لنا حسابا بعد تشكيل هذا المنتخب الذي أثبت جدارته في التصفيات الآسيوية المزدوجة خصوصا بتأهلنا إلى المرحلة الثانية قبل انتهاء الجولة الاولى من التصفيات بالعلامة الكاملة".