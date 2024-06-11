راضي شنيشل: جماهيرنا سيكون لها الدور في تفوق منتخبنا على فيتنام

2024-06-11 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – علي الخرسان

أكد مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل أن منتخبنا الوطني سيقدم مباراة طيبة وأداء جيداً أمام نظيره الفيتنامي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب البصرة الدولي لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات آسيا 2027 وكأس العالم 2026.

وقال شنيشل في تصريح خص به وكالة الأنباء العراقية (واع) إن " الأرض والجمهور سيكون لهما دور كبير في تفوق منتخبنا الوطني على نظيره الفيتنامي، وأن المباراة ستكون تحصيل حاصل وخالية من الضغوطات".

وأضاف أن "المدرب الاسباني خيسوس كاساس سيعمد الى تجربة بعض اللاعبين حيث سيتم تقسيمهم على شوطي المباراة وسيعطي الفرصة للاعب أو لاعبين في بداية المباراة ولاعبين آخرين في الشوط الثاني ".

وأوضح أن " المباراة ستكون مهرجاناً وسيقدم فيها منتخبنا الوطني مستوٍى يليق به ، بالرغم من أن المنتخب الفيتنامي فريق محترم ولديه حظوظ المنافسة على حجز البطاقة الثانية المؤهلة للدور التالي مع المنتخب الاندونيسي".