الدولار يرتفع في بغداد واربيل ويقفز فوق 147 ألفا

2024-06-11 11:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147150 دينارا مقابل كل 100 دولار فيما سجلت أسعار أمس الاثنين 146750 دينارا مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا، بينما بلغ الشراء 146250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 146900 دينار مقابل 100 دولار، وكان سعر الشراء 146800 دينار مقابل 100 دولار.