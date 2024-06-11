خاما البصرة يرتفعان متأثرين بصعود النفط العالمي

2024-06-11 11:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 15 سنتا ليصل الى 78.03 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 5 سنتا ليصل الى 80.88 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط مواصلة مكاسبها لليوم الثاني بفضل آمال ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود ومشتريات أميركية محتملة لزيادة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وذلك رغم ارتفاع الدولار الذي حد من المكاسب.