كربلاء المقدسة تعلن عن خطة طوارئ صحية خلال عيد الأضحى

2024-06-11 11:18:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع - عباس الرحيمي

أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن خطة طوارئ صحية شاملة خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال معاون المدير العام للدائرة ماجد الميالي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وفقاً لتوجيهات وزير الصحة صالح الحسناوي ومحافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي والمدير العام للدائرة صباح الموسوي، باشرت دائرة صحة كربلاء المقدسة بوضع خطة طوارئ سيتم تطبيقها في يوم عرفة وأيام عطلة عيد الأضحى المبارك، تتضمن تقديم الخدمات الطبية والصحية لآلاف الزائرين والوافدين لزيارة العتبات المقدسة".

وأوضح أن "الخطة تضمنت تهيئة 100 عجلة إسعاف وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الضرورية ونشرها قرب دور العبادة والمستشفيات والمقابر والتقاطعات والساحات العامة".

وأشار الى أن "تعزيز الوعي الصحي المجتمعي ضد الأمراض الانتقالية وفق مبدأ الوقاية خير من العلاج سيكون له الأولوية عند تطبيق الخطة الصحية لتفادي الإصابة بتلك الأمراض"، داعياً "المواطنين والزائرين بالالتزام بإجراءات الوقائية الاحترازية حرصاً على سلامتهم".

وأضاف: "تمت تهيئة 50 فرقة صحية ستتواجد في الأسواق المحلية والمناطق التجارية والمولات والمتنزهات للتأكد من سلامة الأطعمة والأشربة"، لافتاً الى "استمرار العمل في شعب الطوارئ بالمستشفيات على مدار الساعة، فضلاً عن تواجد الأطباء الاختصاص في شعب الاستشاريات (الباطنية، الأطفال، الجراحة والنسائية) لمتابعة وفحص الحالات المرضية الواردة إليها".

وذكر أنه "تمت تهيئة صالات العمليات في المستشفيات كافة وزيادة السعة السريرية لاستقبال الحالات الطارئة خلال فترة تطبيق الخطة"، مؤكداً أن "وحدات المختبرات ستكون مفتوحة في جميع المستشفيات فضلاً عن مختبر الصحة العامة إلى جانب فتح مراكز صحية لجميع القطاعات طيلة أيام عطلة العيد وتقديم الخدمات لمراجعيها وفق جداول زمنية تم إعدادها لهذا الغرض، الى جانب توفير خزين كاف من الأدوية وقناني الدم والأوكسجين لإدامة عمل المستشفيات والمراكز الصحية".