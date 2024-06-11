2024-06-11 11:18:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الثلاثاء، المباشرة بحفر شق بحري في قناة خور الزبير بعمق (30) متراً، وذلك لتنصيب أجزاء النفق المغمور.

وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة المنفذة لمشروع النفق المغمور أحد مشاريع ميناء الفاو الكبير وعبر الحفارة (CSD Tian Bai) باشرت بعمل شق بحري أو خندق داخل قناة خور الزبير بمعدل عمق يصل الى أكثر من (30) متراً".

وأوضح أنه "سيتم وضع القطع العشرة المكونة للجزء المغمور من القطع الخاصة بنفق البصرة ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير في هذا الخندق، حيث سيتم تثبيتها في الأماكن المخصصة لها، ليتم بعدها عملية الدفن بواسطة الرمال (طبقة أولى)، وطبقة من الصخور لحمايتها من اصطدام بالسفن".

وتابع أن "الاعمال ستستمر لغاية نهاية شهر تشرين الاول المقبل"، لافتا إلى أنه "كمية الحفر المتوقعة تبلغ (2700000) م3".