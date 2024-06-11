2024-06-11 11:24:07 - المصدر: منصة إيشان

قالت مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة ريوت شابير بن نفتالي، إن بلادها ستواصل عمليتها في غزة، ولن تشارك في مفاوضات “لا معنى لها مع حركة حماس”. وجاءت تصريحات المندوبة الإسرائيلية، بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تبني قرار اقترحته الولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، والذي تم تبنيه […]

ظهرت المقالة إسرائيل بشأن تبني مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار بغزة: العمليات ستستمر أولاً على ايشان.