السيطرة على حريق اندلع في مستشفى الزهراء بالنجف الأشرف

2024-06-11 11:48:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمان

أكدت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حادث حريق اندلع في مستشفى الزهراء، فيما أشارت إلى معاودة العمل بالمستشفى بشكل طبيعي.

وقال مسؤول إعلام دائرة صحة النجف الأشرف، ماهر العبودي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم في مستشفى الزهراء"، مبيناً أن "سبب الحريق هو تماس كهربائي في نقطة خاصة بمكيف الهواء".

وأشار إلى، أن "كادر المستشفى عمل على إخلاء أطفال الخدج، بسبب الدخان المتصاعد"، مؤكداً أن "العمل بالمستشفى مستمر بشكل طبيعي من الاستشاريات و الطوارئ و الردهات ما عدا صالة العمليات، حيث تم تحويل العمليات الى مستشفى الحكيم ليوم واحد فقط".