السوداني يزور الأردن للمشاركة بمؤتمر طارئ حول غزة

2024-06-11 11:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في (مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزّة).

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فإن المؤتمر سيتخلله كلمات الوفود المشاركة، يسبقها عقد جلسات مجموعات العمل الثلاث، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وأوضح البيان، أن المجموعة الأولى ستناقش ملف توفير المساعدات الإنسانية لغزة لتلبية حجم الاحتياجات، وتناقش المجموعة الثانية تجاوز التحديات التي تواجه توزيع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في غزّة، أما المجموعة الثالثة فتتناول أولويات التعافي المبكر في غزّة.

وتنطلق اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة الذي يُعقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، بتنظيم مشترك بين الأردن، ومصر، والأمم المتحدة.