النفط: سنقلل حرق الغاز المنتج الى أدنى مستوى له نهاية العام

2024-06-11 11:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- محمد الطالبي

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن أن نهاية العام الجاري سيشهد استثمار 78 بالمئة من جميع الغاز المنتج في العراق.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر اسماعيل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة ستفتتح الشهر الجاري مشروع الحلفاية الذي يزيد عن 300 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم"، مبيناً أنه "تم استثمار 65 بالمئة من جميع الغاز المنتج".

وأضاف أنه في "نهاية العام الجاري سيتم استثمار 78 بالمئة من جميع الغاز المنتج والذي من شأنه تقليل حرق الغاز إلى أدنى مستوى ممكن".