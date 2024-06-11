2024-06-11 12:00:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، عن إخلاء مستشفى الزهراء للولادة في المحافظة وإنقاذ 41 طفلا من حاضنات الخدج نتيجة اندلاع حادث حريق. وقالت المديرية في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ 41 طفلا من حاضنات الخدج في مستشفى الزهراء للولادة بمحافظة النجف الإشراف بالتزامن مع تنفيذ […]

ظهرت المقالة انقاذ 41 طفلا إثر اندلاع حريق بمستشفى للولادة في النجف أولاً على ايشان.