بمشاركة العراق.. انطلاق أعمال مؤتمر الاستجابة الطارئة الإنسانية لغزة

2024-06-11 12:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انطلقت، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، أعمال مؤتمر الاستجابة الطارئة الإنسانية لغزة في العاصمة الأردنية عمان.

ويهدف المؤتمر الذي ينعقد بدعوة من الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعلى مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.

وتتسبب الحرب الدائرة في غزة بكارثة إنسانية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني بمختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وأصبح وصول الغذاء، والماء، والمسكن، والأدوية للسكان شبه معدوم.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها الى الأردن.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في مؤتمر (الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة)".