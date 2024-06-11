2024-06-11 12:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والسفيرة الكندية لدى العراق كاثي بانكا، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، أهمية تشجيع الحوار لحل الأزمات وخفض حدّة التوترات في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، السفيرة الكندية لدى العراق كاثي بانكا".

وشدد رشيد بحسب البيان على "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وكندا، وضرورة العمل من أجل تطوير التعاون المشترك وبما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين، والاستفادة من الخبرات والتجارب الكندية في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية"، مبينا "أهمية دخول الشركات الكندية للسوق العراقية والإفادة من الفرص الاستثمارية خاصة في مجال إعادة تأهيل البنى التحتية".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "العراق حريص على العمل مع الأشقاء والأصدقاء لترسيخ السلام والاستقرار، وتشجيع الحوار البنّاء لحل الأزمات وخفض حدّة التوترات في المنطقة وبما يحقق الازدهار والرخاء للشعوب".

من جانبها، أعربت بانكا عن "اهتمام بلادها بتطوير علاقاتها مع العراق واستعدادها للمساهمة في مشاريع الإعمار وتوسيع التعامل التجاري والاستثماري، إضافة إلى تبادل الخبرات الاقتصادية والعلمية والصحية".