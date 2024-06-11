وزير الصحة: اقليم كوردستان يندرج ضمن قائمة المراكز الصحية العالمية

2024-06-11 12:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم الثلاثاء، إنه نظرا لالتزام الإقليم الكامل بالإرشادات الصحية الدولية، وتنسيقه عند ظهور الأوبئة والأمراض المختلفة باتت كوردستان في مصاف المراكز الصحية العالمية.

وذكر البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق جورج ألفريد كي-زربو، أن تعاونهم مع المنظمة سيتواصل، خاصة بعد الجهد والتعاون الذي كان قائما لمواجهة الأوبئة المختلفة، وبالذات في العام 2020 للتصدي الى جائحة كورونا.

وأردف بالقول إنهم "سيكونون دائما على الخط لتنفيذ الإرشادات الصحية العالمية لخدمة القطاع الصحي كله والبشرية جمعاء لأنها تتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية في الاجتماع الأخير الذي عقد في جنيف".

من جانبه قال جورج ألفريد كي-زربو، "إننا سنواصل جهودنا بهدف تكامل النظام الصحي العالمي، والعراق يتجه نحو توسيع خدماته الصحية"، مبديا إعجابه بالنظام الصحي في اقليم كوردستان، والتنسيق على المستوى الحكومي والمراكز الصحية في موضوعة الخدمات الطبية سواء المقدمة للسكان المحليين ام للنازحين واللاجئين الوافدين على الإقليم.