قائد شرطة ذي قار  للناصرية بودكاست: التظاهرات الأخيرة خرجت دون دوافع

2024-06-11 12:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد هنالك دوافع معينة تقف خلف التظاهرات الأخيرة في ذي قار. وقال الخيكاني في لقاء له لـ”تلفزيون الناصرية “، إن “للمواطنين طلبات مثل الخدمات والتعيين وبالطبع هنالك مطالب يتم الاستجابة السريعة لها لأنها ممكنة...

