2024-06-11

شبكة أخبار الناصرية: أكد قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني، اليوم الثلاثاء أن ملف المخدرات في المحافظة تحت السيطرة ومديرية المؤثرات العقلية والمخدرات في ذي قار تعمل جاهدة لأداء واجبها. وقال الخيكاني في حديث لبرنامج “الناصرية بودكاست”، إن ‘هنالك إجراءات لقيادة الشرطة حول ملف المخدرات من كاعتقال المروجين...

