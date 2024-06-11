مصرع العشرات من المهاجرين قبالة سواحل اليمن

2024-06-11 12:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

لقي العشرات حتفهم بعد غرق مركب كان يقلّ أكثر من مئتي مهاجر قبالة السواحل اليمنية. وأعلنت منظمة الهجرة الدولية من خلال متحدثها عبر موقع إكس في بيان مقتضب عن مصرع 39 شخصا وفقدان 150 اخرين وانقاذ 71 منهم، بعد غرق قارب يحمل 260 مهاجرا. واشارت المنظمة الى تقديمها مساعدات فورية للناجين، دون التطرق إلى جنسيات المهاجر او تقديم تفاصيل أخرى. وهذه الواقعة هي الأحدث ضمن سلسلة الحوادث المميتة في ما يعرف بـ"طريق الهجرة الشرقي"، حيث يخوض كل عام، عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر "الطريق الشرقي" من خلال البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية، هربا من النزاعات أو