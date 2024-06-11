العراق والكويت يبحثان تأمين الحدود المشتركة ومكافحة المخدرات

2024-06-11 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وسفير دولة الكويت لدى العراق طارق عبد الله الفرج، اليوم الثلاثاء، تأمين الحدود المشتركة ومكافحة المخدرات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري التقى، في مكتبه اليوم، سفير دولة الكويت لدى العراق طارق عبد الله الفرج"، مبينة أنه "جرى خلال هذا اللقاء بحث التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية بما يتعلق بعمل وزارة الداخلية".

وأضافت أنه "تم التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تعاون أكبر في مجال تأمين الحدود المشتركة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة وتبادل المعلومات وكذلك في مجال التدريب"، لافتة الى "مناقشة الزيارة المرتقبة من قبل وزير الداخلية إلى دولة الكويت في تموز المقبل".