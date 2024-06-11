بعد قرار أوبك بتقليص التخفيضات.. العراق يزيد إنتاجه بمقدار 40 ألف برميل يوميا

2024-06-11 12:48:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قام العراق بزيادة إنتاجه بمقدار 40 ألف برميل يوميا خلال شهر أيار الماضي، بعد قرار منظمة أوبك بتقليص التخفيضات، حسب استطلاع أجرته S&P Global Commodity Insights يوم 10 يونيو/ حزيران الحالي.

وعزز أعضاء أوبك التسعة الخاضعون للحصص إنتاج النفط الخام بمقدار 100 ألف برميل يوميا في مايو/ أيار، مدفوعين بنيجيريا والعراق، مما دفع المجموعة بمقدار 320 ألف برميل يوميا فوق أهدافهم الجماعية، في حين خفض حلفاء الكتلة بقيادة روسيا الإنتاج.

وزاد العراق إنتاجه بمقدار 40 ألف برميل يوميا ليصل إلى 4.28 مليون برميل يوميا، أي ما يزيد بمقدار 280 ألف برميل يوميا عن هدفه الحالي، على الرغم من موافقته في مايو/ أيار على التعويض عن فائض الإنتاج. ويقدر مسح بلاتس إنتاج النفط الحالي في إقليم كوردستان العراق، عند 210 آلاف برميل يوميا.

ووصل العراق بإنتاجه إلى 4.28 مليون برميل يوميا مرتفعا عن الشهر السابق الذي بلغ 4.24 مليون برميل يوميا.