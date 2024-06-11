امام اليورو.. الدولار الامريكي يقترب من أعلى مستوى في شهر

2024-06-11 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شهدت تعاملات الدولار اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، اقتراب العملة الخضراء من أعلى مستوياتها في شهر أمام اليورو خصوصا.

وأضاف الدولار 0.15% ليتداول عند 157.275 ين بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثالث من حزيران/ يونيو عند 157.335.

واستقر اليورو عند 1.076825 دولار، بعدما تراجع إلى 1.0733 دولار أمس الاثنين، وهو أقل مستوى منذ التاسع من أيار/ مايو، بعد مكاسب أحرزها اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي ودفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدعوة لعقد انتخابات تشريعية مبكرة.

كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.27355 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 105.12 بعد وصوله إلى 105.39 أمس الاثنين لأول مرة منذ 14 أيار/ مايو.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يتراجع التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 0.1% من 0.3% في أيار/ مايو على أساس سنوي، وأن تستقر ضغوط التضخم الأساسية عند 0.3% على أساس شهري.

ولا تتوقع الأسواق إعلان تغيير في السياسة النقدية الأمريكية في ختام اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأمريكية الذي يستمر يومين وينتهي غدا الأربعاء، لكن صناع السياسات سيوضحون التوقعات الاقتصادية المحدثة، وكذلك توقعات آفاق أسعار الفائدة.

المصدر: وكالات