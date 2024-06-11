حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط مستوطنة نطوعا
2024-06-11 13:00:08 - المصدر: منصة إيشان
أعلن “حزب الله” أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط مستوطنة نطوعا، بالإضافة إلى استهداف مسيرة إسرائيلية انتهكت الأجواء اللبنانية ليل أمس. وقال “حزب الله” في بيانين منفصلين: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية منتصف ليل الاثنين الثلاثاء لطائرة صهيونية […]
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