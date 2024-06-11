2024-06-11 13:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن “حزب الله” أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ‏مستوطنة نطوعا، بالإضافة إلى استهداف مسيرة إسرائيلية انتهكت الأجواء اللبنانية ليل أمس. وقال “حزب الله” في بيانين منفصلين: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية منتصف ليل الاثنين الثلاثاء لطائرة صهيونية […]

ظهرت المقالة حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ‏مستوطنة نطوعا أولاً على ايشان.