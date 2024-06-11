اطلاق سراح حيدر زكي بعد تنازل درجال عن الشكوى ضده

2024-06-11 13:00:08 - المصدر: منصة إيشان

بعد تنازل رئيس الاتحاد الكرة العراقي عدنان درجال عن الشكوى المقامة ضده، أُطلِقَ سراح الإعلامي الرياضي المعروف، مقدم برنامج “ستوديو الجماهير” حيدر زكي. وكتب شقيقه الصحفي الرياضي بلال زكي، في تدوينة على فيسبوك: “القطعة الاقرب الى روحي عادت لعائلتنا وأطفاله، شكرا لله وللمواقف التي ستبقى دين في أعناقنا للأبد”. وفي وقت سابق، قرر رئيس الاتحاد […]

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