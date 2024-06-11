القبض على عصابة لتزوير الأوراق الثبوتية للمركبات في الديوانية

2024-06-11 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على عصابة مكونة من خمسة متهمين يقومون بتزوير الاوراق الثبوتية للمركبات.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة الديوانية عمليات منفصلة أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على خمسة متهمين يقومون بتزوير الأوراق الثبوتية للمركبات وبيعها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كما ضبطت بحوزتهم على مستمسكات وأرقام عجلات مزورة".

وأضافت: "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً على قيامهم بهذه الأعمال بعد مواجهتهم بالأدلة الثبوتية"، لافتة الى أنه "تمت إحالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".