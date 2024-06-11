الاستخبارات تحكم قبضتها على عصابة لتزوير الاوراق الثبوتية للمركبات في الديوانية

2024-06-11 13:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، القبض على عصابة لتزوير الاوراق الثبوتية للمركبات في محافظة الديوانية.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهـاب في محافظة الديوانية نفذت عمليات منفصلة أسفرت خلالها عن القاء القبض على خمسة متهمين يقومون بتــزوير الاوراق الثبوتية للمركبات وبيعها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت، ان "المفارز ضبطت بحوزة المتهمين مستمسكات وارقام عجلات مــزورة"، مبينة أن "المتهمين اثناء التحقيق معهم اعترفوا صراحةً عن قيامهم بهذه الأعمال بعد مواجهتهم بالأدلة الثبوتية".

وأشارت الى "احالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".