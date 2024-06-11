النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة يستقبل رئيس الاتحاد الفيتنامي

2024-06-11 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

استقبل النائبُ الثاني لرئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم يونس محمود وعضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد أحمد الموسوي، صباح اليوم الثلاثاء في مطارِ البصرة الدوليّ، رئيسَ الاتحاد الفيتنامي لكُرةِ القدم (تران كووك توان).

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " رئيس الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم (تران كووك توان) كان قد وصل صباح اليوم الى محافظة البصرة لحضورمباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفيتنامي التي تجري في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم في ملعب البصرة الدولي ضمن الجولةِ السادسة والأخيرة من منافساتِ المجموعة F للتصفيات الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027".

وأضاف أن "رئيس الاتحاد الفرعيّ لكرة القدم في محافظة البصرة بدر ناصر وأعضاء الاتحاد الفرعي كانوا في استقبال رئيس الاتحاد الفيتناميّ ".