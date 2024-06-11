المندلاوي ينعى رحيل الشيخ رشاش جياد الإمارة

2024-06-11 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

نعى رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، رحيل أحد أبرز الشخصيات العشائرية والاجتماعية العراقية، الشيخ رشاش جياد الإمارة.

وقال المندلاوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بمزيد من الحزن والاسى، والرضا بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة احد ابرز الشخصيات العشائرية والاجتماعية العراقية، الشيخ ( رشاش جياد الإمارة) رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

وأضاف: "تعازينا ومواساتنا الحارة لأسرته الكريمة، ولعشائرنا الأصيلة وابناء محافظة البصرة الأفاضل، لفقدهم شخصية كريمة عُرفت بمواقفها النبيلة والوطنية".