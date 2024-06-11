2024-06-11 13:54:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

أعلن مستشفى بلد العام في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، عن استحداث أقسام طبية جديدة، فيما أكد أن عدم استقرار الطاقة الكهربائية أدى إلى عطل أجهزة طبية باهظة الثمن.

وقال مسؤول قسم الاعلام في مستشفى بلد العام، جميل جاسم عمران، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستشفى بلد العام شهد تحديثاً في عدد من الاقسام كصالات الولادة والعمليات الكبرى، كما سيتم استحداث أقسام جديدة، وهي مازالت قيد الإنجاز كردهة الخدج والباطنية للرجال والنساء، بالإضافة إلى قسم الطوارئ".

وأضاف، أن "المستشفى تعاني من تذبذب التيار الكهربائي، ما يسبب خللاً في تقديم الخدمات الطبية، وتعرض الأجهزة الطبية كجهاز الرنين المغناطيسي والمفراس الحلزوني إلى العطل"، داعيا "الجهات الحكومية المسؤولة، إلى مراعاة خصوصية المؤسسات الصحية، والعمل على استقرار التيار الكهربائي فيها، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى و حافظاً على الأجهزة الطبية باهظة الثمن".