استجابة لبغداد اليوم.. البصرة تخاطب اتحاد الكرة لدخول ذوي الإعاقة لمباراة العراق وفيتنام

2024-06-11 13:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت مديرية شباب و رياضة البصرة، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، عن اكمال الاستعدادات لمباراة "أسود الرافدين" وضيفه المنتخب الفيتنامي، فيما تعهدت بإرسال كتاب سريع لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال لغرض تسهيل دخول ذوي الإعاقة للمباراة بدون بطاقات وتهيئة الأماكن لهم.

وقال مدير الشباب والرياضة صادق الكناني لـ"بغداد اليوم" إن "هناك تنسيقا مع الصحة والبلدية ودوائر أخرى لغرض اكمال عملية الجاهزية لتنظيم المباراة وخروجها بالشكل الذي يليق باسم العراق".

وفي معرض رده على سؤال بشأن إمكانية دخول ذوي الإعاقة بدون بطاقة، أبدى الكناني "استجابة سريعة لمناشدة ذوي الإعاقة وتعهد بإرسال كتاب سريع لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال لغرض تسهيل دخول ذوي الإعاقة للمباراة بدون بطاقات وتهيئة الأماكن لهم".

ويلتقي المنتخب العراقي لكرة القدم، مع ضيفه منتخب فيتنام على ملعب البصرة الدولي اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة من منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

ويذكر أن لقاء الذهاب الذي جرى في العاصمة الفيتنامية هانوي قد انتهى لصالح "أسود الرافدين" بهدف دون مقابل، ويتصدر منتخبنا الوطني مجموعته في التصفيات برصيد (15) نقطة حققها من خمس انتصارات فيما يتنافس الفريق الفيتنامي مع نظيره الاندونيسي على خطف البطاقة الثانية.

وكانت بعثة المنتخب الفيتنامي وصلت يوم السبت الماضي الى مطار البصرة الدولي لخوض مباراة الإياب مع منتخبنا الوطني بحسب بيان صادر عن الاتحاد العراقي لكرة القدم.