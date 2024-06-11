وزير العمل يبارك إطلاق وجبة جديدة من القروض ويدعو مستفيديها لتحويلها إلى مشاريع ناجحة

2024-06-11 13:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تقدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، بالتهاني والتبريكات بمناسبة اطلاق وجبة جديدة من القروض الميسرة، فيما دعا مستفيديها لتحويلها إلى مشاريع ناجحة.

وذكرت وزارة العمل في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرها الاسدي بارك إطلاق الوجبة (42) من القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل، ضمن خدمة (أرزاق) الممنوحة للباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، والبالغ عددهم 2859 مقترضًا".

وقال الاسدي بحسب البيان، إن "القروض توزعت بين بغداد والمحافظات حسب النسب السكانية ونسب الفقر"، مشيرًا إلى أن "الوجبة (42) تضمنت 716 مقترضًا من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية".

واضاف ان "اطلاق هذه القروض حسب النسبة التي أقرها مجلس إدارة صندوق القروض، بتخصيص 25% من القروض لمستفيدي الحماية الاجتماعية استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء".

ودعا الاسدي "المواطنين الذين ظهرت أسماؤهم ضمن الوجبة إلى استثمار هذه الفرصة لتحويل هذه القروض إلى مشاريع مدرة للدخل ناجحة وواعدة"، مبينا أن "هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع البرنامج الحكومي لتقديم الخدمات إلى الباحثين عن العمل".