الأمن الوطني ينفذ عملية داخل سوريا ويطيح بقيادي في داعش الإرهابي

2024-06-11 14:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، الاطاحة بقيادي في داعش خلال عملية نفذها في سوريا.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز خلية مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الموافقات الرسمية تمكنت من قتل قيادي بعصابات داعش الإرهابية في سوريا بعد التنسيق مع التحالف الدولي".

وأضاف، ان "مفارز الجهاز تابعت تحركات الإرهابي (خ.ش.ش) والمكنى (أبو زينب) خلال الأيام الماضية قبل أن تحاصره في منطقة البصيرة بالرقة السورية، ليتم قتله بعد اشتباكه مع القوة المنفذة".

وبين، ان "الإرهابي عمل ضمن مفارز العبرة في الحدود العراقية السورية واشترك بعمليات عدة على القطعات الأمنية في جزيرة الصينية بصلاح الدين وجزيرة البعاج وكان مسؤولاً لـ(مفرزة العبرة) من العراق إلى سوريا فضلاً عن نقله الأسلحة والمواد المتفجرة".