2024-06-11 14:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علق رئيس الحكومة المحلية لمحافظة اربيل أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، على نزاع مسلح اندلع أمس وتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص واصابة 4 آخرين قائلا: إنه تم اعتقال عدد من الأشخاص على صلة بالحادث، وإن المشكلة تعود إلى ما قبل 10 سنوات لوجود خلاف على قطعة أرض.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص على خلفية النزاع المسلح الذي وقع بالقرب من حي أربيل الجديدة.

وعزا رئيس الحكومة المحلية، سبب اندلاع النزاع الى وجود خلاف على قطعة أرض حيث "تم تسليمها لمستثمر، ولكن لم يتم تنفيذ المشروع، وتمت استعادة الأرض لاحقًا ومنحها لمستثمر آخر".

ووفقا لخوشناو، فإن الخلاف يعود إلى ما قبل 10 سنوات، و"عقد طرفا النزاع جلسات في المحكمة عدة مرات، لكنهما لم يتوصلا إلى حل".

وكان مصدر محلي، قد أفاد أمس الاثنين، بمقتل عدد من الأشخاص في اشتباكات مسلحة باربيل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ إن "اشتباكا مسلحا اندلع اليوم الاثنين في منطقة (اربيل الجديدة) وتسببت بمقتل 3 اشخاص على الأقل وإصابة آخرين".

واضاف ان "سبب النزاع المسلح كان خلافا عائليا بين الجانبين"، مشيرا الى " نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى طوارئ غرب اربيل".