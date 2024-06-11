2024-06-11 14:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، على نية الحكومة المحلية في نينوى المباشرة بتطبيق "إقامة دخول" لسكان إقليم كردستان قبل دخولهم المحافظة.

وقال ممو زيني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذا الأمر غير مفهوم وغير منطقي، كون ما تقوم به السيطرات الأمنية في إقليم كردستان هو بطاقة معلومات خشية من دخول عناصر مطلوبين أو عليهم مؤشر أمني".

وأضاف أن "العملية ليست استنقاص أو فيها إهانة وانما هي بهدف الحفاظ على أمن المحافظات في إقليم كردستان، وما يثار اليوم هو لغرض سياسي والهدف منه التحريض بين المواطنين".

وأشار إلى أن "أكثر من مليون مواطن من أهالي نينوى عاشوا معززين مكرمين في محافظات الإقليم ولم يتم الاعتداء أو التجاوز عليهم، وأبواب كردستان ماتزال مفتوحة لكل العراقيين".

وكان النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، طالب في وقت سابق، بعمل إقامة لسكان إقليم كردستان أثناء دخولهم إلى نينوى للمعاملة بالمثل.