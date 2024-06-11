غوتيريش: الحل في غزة سياسي وأطالب الحكومات والشعوب للتبرع لاعمارها

2024-06-11 14:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش في مؤتمر الأردن بشأن غزة:

جميع المساعدات الإنسانية تمنع من الدخول إلى قطاع غزة

80% من سكان قطاع غزة لا يجدون الماء الصالح للشرب بسبب استمرار الحرب وتوقف المساعدات

يجب فتح كل الطرق إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات

يجب وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وأدعو الطرفين لسرعة التوصل إلى اتفاق

يجب حماية المدنيين في قطاع غزة وتأمين البنية التحتية اللازمة لمعيشتهم

أطالب الحكومات والشعوب بالتبرع من أجل إعادة إعمار قطاع غزة

الحل في غزة سياسي ويتم عبر السلام والتعايش المشترك بين الإسرائيليين والفلسطينيين