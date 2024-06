اليوم.. ذي قار تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العراق

2024-06-11 14:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، أن مدينة الناصرية في محافظة ذي قار حلت في المرتبة الثانية كأعلى مدينة بشدة الحرارة في العراق. وذكرت في بياناتها التي تابعتها “شبكة اخبار الناصرية”، أن “هناك 18 مدينة عراقية سجلت اليوم في التقرير الهيئة بفعل التغيرات المناخية”. وأوضحت...

