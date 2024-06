2024-06-11 14:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد، اليوم الثلاثاء، ان نتائج الثالث المتوسط ما زالت قيد الفحص والتدقيق. وقال السيد في حديث تابعته “شبكة اخبار الناصرية، إنه “لا يمكن تحديد موعد النتائج حتى الان”.وأضاف أن “إعلانها سيكون بعد عيد الأضحى المبارك وذلك بعد انتهاء من عملية التصحيح...

The post التربية بشأن نتائج الثالث المتوسط: سنعلنها بعد عيد الأضحى appeared first on شبكة اخبار الناصرية.