2024-06-11 14:48:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية أمنية في الأراضي السورية، تتمكن خلالها من الإطاحة بقيادي في تنظيم داعش الإرهابي. وقال الجهاز، في بيان ورد للمنصة “إيشان”، إنه “إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز خلية مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الوطني بعد استحصال الموافقات الرسمية من قتل قيادي بعصابات داعش […]

ظهرت المقالة الأمن الوطني العراقي ينفذ عملية في سوريا ويقتل قيادياً في تنظيم داعش الإرهابي أولاً على ايشان.