الأمن العراقي ينفذ عملية في سوريا ويقتل خلالها قياديا بداعش

2024-06-11 14:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، بتنفيذه عملية داخل الأراضي السورية أسفرت عن مقتل قيادي في تنظيم داعش

وذكر الجهاز في بيان اليوم، أنه إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز خلية مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الوطني بعد استحصال الموافقات الرسمية من قتل قيادي بداعش في سوريا بعد التنسيق مع التحالف الدولي.

وأوضح الجهاز، أن مفارزه تابعت تحركات الإرهابي (خ.ش.ش)، والمكنى (أبو زينب) خلال الأيام الماضية قبل أن تحاصره في منطقة البصيرة بالرقة السورية، ليتم قتله بعد اشتباكه مع القوة المنفذة.

ووفقا للبيان، فقد "عمل الإرهابي ضمن مفارز العبرة في الحدود العراقية السورية، واشترك بعمليات عدة على القطعات الأمنية في جزيرة الصينية بصلاح الدين وجزيرة البعاج، وكان مسؤولاً لـ(مفرزة العبرة) من العراق إلى سوريا فضلاً عن نقله الأسلحة والمواد المتفجرة.