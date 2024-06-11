2024-06-11 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

انطلق مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء، في الأردن بمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال العاهل الأردني، خلال المؤتمر، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "لا يمكننا الانتظار شهوراً لحشد الموارد اللازمة لدعم غزة، ولا بد من فتح معابر القطاع لإيصال المساعدات".

وأضاف أن "التاريخ سيحكم علينا من خلال أفعالنا، وهو اختبار لإنسانيتنا وإخلاصنا".

كما أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن "ترحيبه بقرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار بقطاع غزة"، منوهاً بأنه"على الاحتلال الصهيوني وقف استخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين في غزة".

بدوره شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال المؤتمر: "حان الوقت لإنهاء مسلسل (الإبادة الجماعية) لسكان قطاع غزة"، دعياً الى "الضغط على الكيان الصهيوني لفتح جميع المعابر تجاه غزة".

من جانبه ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "75 بالمئة من سكان غزة، نزحوا، ولا يوجد مكان آمن في القطاع"، لافتاً الى "عدم وجود أي تعاون طبي في غزة، وهناك 50 ألف طفل يعانون من سوء تغذية".

واستطرد: "يجب حشد الدعم الدولي لتدفق المساعدات الى غزة"، مبيناً أن "80 بالمئة من سكان غزة يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب".

وفي غضون ذلك أفصح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: "يجب ضمان فتح المعابر وإيصال المساعدات إلى غزة فوراً".