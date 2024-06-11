2024-06-11 15:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شخصت لجنة الكهرباء في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، وجود تراجع كبير في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وقالت عضو اللجنة سهيلة السلطاني لـ "بغداد اليوم"، إن "تراجعًا واضحًا في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وهذا عكس ما وعدت به وزارة الكهرباء الشعب العراقي".

وبينت السلطاني ان "لجنة الكهرباء البرلمانية تتلقى شكاوى كثيرة بسبب تراجع تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات الأخرى، بالتالي سيكون لنا حراك لاستضافة وزير الكهرباء لمعرفة اسباب هذا التراجع في التجهيز رغم وعوده بان يكون هذا الصيف افضل من الصيف الماضي".

وكان وزير الكهرباء، زياد فاضل، اعلن الجمعة، (24 ايار 2024)، الاستنفار التام للوزارة وملاكاتها لحين انتهاء الصيف الحالي.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان وزير الكهرباء "زار، شركة توزيع كهرباء بغداد، والتقى بالمدير العام ومعاونيه، ومديري الفروع والاقسام، وترأس إجتماعاً تناول فيه حاجة المواطنين للكهرباء، والوقوف على ساعات التجهيز".

وأشار فاضل الى "إننا حققنا زيادة في الانتاج عن ما تحقق بالصيف الماضي، خُصص جزءاً منها لبغداد، يفترض انها ستسهم باستقرارية التجهيز، الا أننا نسمع عن قطوعات وضعف بتجهيز بعض المناطق".

وأوضح "أننا لن نسمح بتلكؤ خدمة المواطنين، ولا بتراجع التجهيز عما هو مقرر وفق خططنا التي نفذناها، التي هي استعدادات الصيف الحالي، ومع ارتفاع درجات الحرارة سنتأكد من جدية ما عملنا عليه من معالجة للاختناقات وتأهيل شبكات التوزيع، وينبغي تعزيز منظومتنا بمعالجات سريعة لأحمال المغذيات العالية".

وشدد وزير الكهرباء "لا بد من الاستنفار التام من الآن لحين انتهاء الصيف، وسرعة استجابة مراكز الشكاوى لمعالجة الأعطال".

وألزم فاضل "المجتمعين بعدد من النقاط والمحاور وإعتمادها كورقة عمل رسمية واجبة التنفيذ وهي: موازنة الأحمال وتحقيق عدالة التوزيع، وتدوير مناولة الذبذبة على المغذيات بشكل دوري للمحافظة على المنظومة والتجهيز، وتوفير المواد والمعدات اللازمة للشبكة الكهربائية في قطاعات ومراكز الصيانة ، وعدم تحميل المواطنين ايِ تبعات".