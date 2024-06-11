انتحار شاب في بغداد وانقاذ رجل رمى نفسه من فوق جسر الأحرار

2024-06-11 15:42:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بانتحار شاب شنق نفسه داخل منزله شرقي بغداد، وانقاذ رجل حاول الانتحار برمي نفسه من أعلى أحد جسور العاصمة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً من مواليد 1990 قام بالانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل منزله ضمن منطقة حي البتول الزراعي"، مبيناً أنه "لم تعرف أسباب الانتحار بعد".

ولفت المصدر إلى أن "رجلاً من مواليد 1972 قام برمي نفسه من أعلى جسر الأحرار وسط بغداد، داخل نهر دجلة بدافع الانتحار".

وبيّن أن "دوريات الشرطة القريبة والشرطة النهرية سارعت إلى إنقاذه والتحفظ عليه لدى مركز الشرطة كإجراءات أصولية".