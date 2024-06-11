2024-06-11 15:42:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالة انتحار وسط مدينة النجف مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تبلغ من العمر 16 عاما اقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزلها بمنطقة حي الوفاء وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى أن أسباب الانتحار هي عدم أخذ الفتاة من قبل والداها معه إلى بغداد، كما وعدها سابقاً، فيما تحوم الشكوك من قبل الأجهزة الأمنية حول هذه الرواية".