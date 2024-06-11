2024-06-11 16:12:07 - المصدر: منصة إيشان

انتقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، موقف النظام الدولي والمجتمع الدولي، مما يحصل في فلسطين، مؤكداً أن العدوان على غزّة كشف هشاشة النظام الدولي وعجْزه في القيام بواجباته ومسؤولياته، في ظل حملة التطهير والإبادة الجماعية. وجاء في كلمة السوداني خلال مشاركته في (مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزّة) الذي يُعقد في […]

ظهرت المقالة السوداني من الأردن: حملة الإبادة الجماعية في غزة كشفت هشاشة النظام الدولي وعجْزه أولاً على ايشان.