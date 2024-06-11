العمل: 700 مستفيد من الحماية الاجتماعية مؤهلين لدخول سوق العمل

2024-06-11 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، (11 حزيران 2024)، أن أكثر من 700 مستفيدًا من الحماية الاجتماعية مؤهلين لدخول سوق العمل بعد شمولهم بخدمة (أرزاق).

ونقل بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، عن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، قوله إن "الوجبة الجديدة من قروض دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل شملت نحو 716 مشمولًا بالحماية الاجتماعية ممن قدموا على خدمة (أرزاق) من القادرين على العمل، مؤهلين لإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل لهم بدلاً من الإعانة الطارئة".

وأوضح، أن "مبالغ القروض ضمن خدمة (أرزاق) تتراوح بين 20 و 30 و 50 مليون دينار، وتتضمن أيضًا تعليمات تخص تشغيل العمال وشمولهم بالضمان الاجتماعي" مشيراً إلى أن التقديم على خدمة (أرزاق) الخاصة بالمستفيدين مازال مفتوحاً عبر منصة (مظلتي)".

ودعا الموسوي "المستفيدين الذين ظهرت أسماؤهم في الوجبة الأخيرة إلى مراجعة أقسام دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد والمحافظات لإكمال الإجراءات الخاصة بالقرض".