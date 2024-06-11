2024-06-11 16:54:01 - المصدر: واع





بغداد - واع - فاطمة رحمة

أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الثلاثاء، عن قرب إطلاق حملة لإطفاء الأبراج في المناطق السكنية تمهيداً للتحول إلى نظام الألياف الضوئية.

وقالت الياسري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تعتزم تنفيذ حملة لإطفاء الأبراج بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، وحسب الجداول المقررة لها، ليتم بعدها التحول إلى نظام الألياف الضوئية".

وأضافت، أنه "لن تكون هنالك خسائر لأصحاب الأبراج أو إطفاء غير مخطط له، حيث إن الشركات العاملة على خطوط (FTTH)، قد أنجزت عملها في عشرات المناطق العراقية تمهيداً لإطفاء تلك الأبراج، وهنالك خطة مجدولة تفصيلية سيتم الإعلان المسبق عن إطفاء أبراج (الواي فاي) وتحويلها إلى خدمة (FTTH)، حيث ستكون بموافقة المواطن وليس إجباريا".

وتابعت الياسري، أن "الأسعار التي ستقدمها (FTTH) ستكون أقل أو مساوية لأسعار (الواي فاي)، بالرغم من كلفته العالية، إلا أننا نتحمل هذه الكلف مع الشركات لأجل تقديم خدمة جيدة للمواطنين".