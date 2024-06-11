وزير التعليم يفتتح مشاريع عمرانية جديدة في جامعة ميسان

2024-06-11 16:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعافتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، عددا من المشاريع العمرانية في جامعة ميسان.وأكد وزير التعليم وفق بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- خلال تجواله في المشاريع المفتتحة بحضور محافظ ميسان حبيب الفرطوسي ورئيس جامعتها عادل مانع أكد، أن "الوزارة تعمل على وفق رؤية إستراتيجية تتعلق بتطوير الكفاءة الداخلية للجامعات وتجسيد ذلك من خلال افتتاح المشاريع العمرانية بوصفها مرتكزا نحو تحسين البيئة التعليمية والبحثية للطلبة والتدريسيين".وأضاف، أن "المشاريع الجديدة المفتتحة ستسهم في استيعاب مؤشر الأعداد المتزايدة سنويا من الطلبة، مشيرا في الوقت نفسه إلى مراعاة متطلبات جودة البيئة الأكاديمية".وشملت المشاريع التي افتتحها وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جامعة ميسان- وفقاً للبيان- أبنية جديدة في كلية الصيدلة وقاعات دراسية ومختبرات تطبيقية وعيادات استشارية في كلية طب الأسنان والبوابة الرئيسية للجامعة.