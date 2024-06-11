33 تريليون دينار للدفاع في موازنة 2024.. هل تتضمن صفقات تسليح؟- عاجل

2024-06-11 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضحت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، حقيقة وجود تخصيصات مالية في جداول الموازنة المالية لعام 2024 2024 لعقد صفقات تسليح جديدة وشراء منظومات دفاع جوي متطورة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "جداول موازنة 2024 الخاصة بملف الأمن والدفاع لم تأت الينا بأي تفاصيل وكيفية توزيع الأموال، فتخصيصات الأمن والدفاع في الموازنة تبلغ 33.3 تريليون دينار، كما بلغ تخصيص 8.3 تريليون دينار إلى وزارة الدفاع".

وأضاف كوجر، ان "الحكومة لم توضح تفاصيل وتقسيم هذه المبالغ؟ وأين سوف تصرف؟ وهل هناك صفقات تسليح جديدة ام لا وفق هذه التخصيصات؟"، مشيرا الى ان "الجداول لم توضح التفاصيل، بل ذكرت فقط التخصيص العام دون أي تفصيل او تقسيم".

وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية انه "سيتم متابعة تلك التخصيصات لمعرفة إين وكيف ستصرف وهل سوف تتضمن أي صفقات تسليح جديدة خلال المرحلة المقبلة".

واشار تقرير اللجنة المالية النيابية، الى ارتفاع الموازنة الجارية المتعلقة برواتب الموظفين لوزارة الدفاع من 7.7 الى 8.3 ترليون في موازنة 2024، مقارنة بموازنة 2023.

واجرى العراق مؤخرا عقدا لشراء طائرات دعم لوجستي وتدريب عسكري بصفقة مع الجانب الامريكي خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن.